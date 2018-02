Alexa, öffne Rems-​Zeitung!

Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Foto: Marcus Menzel

Sprachassistenten sind auf dem Vormarsch und werden immer intelligenter. Seit geraumer Zeit – nach einer gewissen Testphase – stehen die Schlagzeilen der Rems-​Zeitung nun auch digital via Assistent „Alexa“, der vom Hersteller Amazon genutzt wird, zur Verfügung. Mehr in der RZ am Samstag, 24 . Februar.

Auch in den eigenen vier Wänden bedienen sich immer mehr Leute der Hilfe kleiner elektronischer Wunderwerke, die auf Sprache reagieren und somit das Leben versüßen oder erleichtern sollen. Die wohl drei bekanntesten sind von den Herstellern Google, Apple und Amazon. Letzterer arbeitet mit der Spracherkennung „Alexa“, die in sogenannten Amazon Echo-​Geräten verbaut ist, und die seit kurzem auch in der Lage ist, die Schlagzeilen der Rems-​Zeitung vorzulesen. Wie das funktioniert, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am. Februar.

