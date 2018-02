Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Hussenhofen: Rodungsarbeiten für Neugestaltung des Remsufers

Foto: hs

Für viel Aufsehen haben in den vergangenen Tagen umfangreiche Rodungsarbeiten entlang der Rems in Hussenhofen gesorgt. Es handelt sich hierbei um die Vorbereitungen für das Gartenschauprojekt „Naturnahes Remsufer in der Ortsmitte“.

Wie im Vorfeld der Landesgartengartenschauin Gmünd, so stehen auch nun im Hinblick auf die Remstal-​Gartenschau viele Menschen teils recht erschrocken vor der großen Baustelle. Zwar wurden die Maßnahmen in Hussenhofen schon mehrfach öffentlich präsentiert und im Ortschaftsrat sowie Gemeinderat ausführlich beraten, doch in der aktuellen Umsetzung der Pläne sehen viele Bürger einen wüsten Kahlschlag gegen die Natur. Die Planer und Macher bitten jedoch um Geduld: Bereits in einem Jahr wird sich hier am Remsufer ein blühendes Paradies mit hoher Aufenthaltsqualität am sodann nachhaltig renaturierten Gewässer ausbreiten. Mehr über laufenden Rodungs– und Baumaßnahmen am Samstag in der Rems-​Zeitung.

