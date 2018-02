Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Kultusministerin Eisenmann in der EULE

Foto: rw

Um frühkindliche Bildung und Vielfalt ging es in einer Fachtagung in der EULE. Vorträge und fünf Workshops für Erzieherinnen und Grundschul– Lehrerinnen sollten Impulse geben. Nicht anders der Vortrag von Kultusministerin Susanne Eisenmann.

Wo ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren einen Migrationshintergrund hat – in manchen Städten gar bis zur Hälfte –, geht es schlicht nicht anders, als sich damit zu befassen. Möglichst mit Blick nach vorn, was das Motto des Fachtags am Freitag in der EULE nahe legte: „Kinder li(e)ben Vielfalt – Zukunft braucht weltoffene Persönlichkeiten“. Dass es nicht einfach ist, mit Heterogenität und Vielfalt umzugehen, machte der Erziehungswissenschaftler Stefan Faas, Professor an der PH Schwäbisch Gmünd, deutlich. Mehr in der RZ vom. Februar.

