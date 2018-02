Ostalb | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

„Pakt für günstigen Wohnraum“: Landkreis mietet selbst Wohnungen an

Landrat Klaus Pavel schilderte der Landesministerin Dr. Nicole Hoffmeister-​Kraut, dass die Wohnungsnot nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch auf der Ostalb ein Problem darstellt. Insbesondere im Hinblick auf den sozialen Wohnungsbau – sprich für Menschen mit niedrigem Einkommen.

„Wir bekommen immer wieder Anfragen, zum Beispiel von Arbeitslosen, Alleinerziehenden oder Senioren, die eine bezahlbare Wohnung suchen“, beschrieb Pavel die Situation. „Was hochwertige Eigentumswohnungen betrifft, wird auf der Ostalb wie wild gebaut – aber wie kann man Bauträger davon überzeugen, wieder in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen?“ Der Ostalbkreis selbst wartet allerdings nicht nur auf Antworten der Politik, sondern wird in Kooperation mit Städten und Gemeinden selbst aktiv. Im Rahmen des „Pakts für günstigen Wohnraum“ tritt der Landkreis gegenüber den Eigentümern als Mieter auf. Warum dies so gut funktioniert, wird in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung erklärt.

