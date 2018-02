Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Samstagsreportage: Auf den Spuren einer RZ-​Zustellerin

Ihr Arbeitstag beginnt mitten in der Nacht. Tanja Kuhn ist unterwegs, während die meisten noch schlafen und es auf den Straßen fast schon gespenstisch dunkel und ruhig ist – sechs Tage in der Woche und gerade zurzeit bei eisigen Temperaturen oftmals unter dem Gefrierpunkt. Die Zustellerin versorgt die Abonnenten in Ober– und Unterbettringen mit der druckfrischen Rems-​Zeitung.

Eine Zeitung muss aktuell sein. Deswegen ist der Redaktionsschluss auch erst nachUhr. Zwei Stunden später laufen die ersten gedruckten Zeitungen vom Band. Doch unsere tagtägliche Arbeit ist vergebliche Mühe, wenn die Zeitung Morgen für Morgen nicht rechtzeitig bei unseren Lesern im Briefkasten steckt. Das ist dann der Job unserer Zusteller. Davon gibt es rund, die inVerteilbezirken zum Teil schon abUhr unterwegs sind, um die Rems-​Zeitung zu verteilen. So wie Tanja Kuhn, die sich dessen bewusst ist, welchen wichtigen Part sie für die älteste noch erscheinende Tageszeitung in Baden-​Württemberg in ihren beiden Bezirken übernimmt. „Ich trage schon auch eine gewisse Verantwortung, weil ich dafür sorge, dass jeder Kunde möglichst pünktlich und rechtzeitig zu seiner Zeitung kommt. Da muss alles stimmen, da darf keiner vergessen oder verwechselt werden. Denn Reklamationen kommen automatisch auf mich zurück“, sagt die-​Jährige. Für unsere Samstagsreportage haben wir die Zustellerin auf ihrer Tour begleitet. Mehr dazu lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

