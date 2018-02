Kultur | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Stephan Beck ist Kirchenmusikdirektor

Für die Ausstrahlung Gmünds als Stadt der Kirchenmusik ist es gut, aber noch mehr ist es eine verdiente Würdigung: Stephan Beck erhält den Titel Kirchenmusikdirektor.

Der Titel, verliehen von Bischof Gebhard Fürst, war Anlass einer Feierstunde im gut gefüllten Festsaal des Franziskaners. Umrahmt von Musik, versteht sich: Walter Töws (Violine) und Johannes Wittmann (Klavier), Kollegen des Akademischen Oberrats Stephan Beck an der PH, musizierten, und zum Schluss sangen die beiden von Stephan Beck geleiteten Ensembles, der Münsterchor und der Philharmonische Chor, das Lob der Musik mit Johann Kaspar Bachofens „Viele verachten die edele Musik“.Neben den Sängerinnen und Sängern begrüßte Münsterpfarrer Robert Kloker Mitglieder aus dem EKM-​Direktorium, Christian Baron als Vertreter des Stadtverbands Musik und Gesang sowie Mitglieder des Kirchengemeinderats und Vertreter des Münsterbauvereins, außerdem Kirchenmusikdirektorin Sonntraud Engels-​Benz. Stephan Beck, so Kloker in seiner Würdigung, habe von seinem Vater KMD Hubert Beck vieles mit auf den Weg bekommen, „aber Sie sind eine eigene Musikerpersönlichkeit.“ Mehr darüber in der RZ vom. Februar.

