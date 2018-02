Blaulicht | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Telefonbetrug: 800 Euro weg

Galerie (1 Bild)

Ein 77 Jahre alter Mann aus dem Raum Schwäbisch Gmünd ist am Donnerstag Opfer eines Betrügers am Telefon geworden. Der Senior hatte am Vormittag einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft erhalten. Dieser gab in einem zweistündigen Telefonat vor, dass der Computer mit Spyware infiziert sei und er ihm nun helfen wolle.

Daraufhin gestattete der-​Jährige dem Betrüger einen Fernzugriff auf den Rechner. Im weiteren Schritt fragte der Täter den Mann nach seinem Nutzungsverhalten und Onlinebanking aus. Schließlich gab der Senior auch noch sein Bankdaten und TAN-​Nummern preis. Letztendlich hatte der Senior selbst keinen Zugriff mehr auf sein Onlinebanking, wurde misstrauisch und beendete das Telefonat. Leider war es schon zu spät und der Täter bereits mehrere Überweisungen in Höhe von circaEuro vorgenommen. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht täuschen und fallen Sie nicht auf die überaus freundlichen und geübten Betrüger am Telefon herein. Geben Sie niemals ihre Bankdaten am Telefon und schon gar nicht Geheimnummern bekannt. Erkundigen Sie sich im Zweifel bei der örtlichen Polizeidienststelle. Haben Sie bereits Daten bekannt gegeben, rufen Sie umgehend ihre Bank an und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 47 Sekunden.

