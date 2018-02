Schwäbisch Gmünd | Freitag, 23. Februar 2018 Freitag, 23. Februar 2018

Tempo 30 : Bürgermeister erläutert seine Entscheidung

Die Ausweisung von zwei neuen Tempo-​ 30 -​Abschnitten in Schwäbisch Gmünd hat eine heftige Diskussion ausgelöst. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse erläuterte am Freitag seine Entscheidung und seinen grundsätzlichen Standpunkt zum Thema.

Auf der Klösterlestraße und auf der Rektor-​Klaus-​Straße (unser Bild) müssen die Verkehrsteilnehmer seit wenigen Tagen den Fuß vom Gas nehmen und tagsüber Tempoeinhalten. Viele ärgern sich. Viele Bürger befürworten aber auch das Mehr an Sicherheit für Schulkinder und Senioren an diesen beiden vielbefahrenen Durchgangsstraßen. Was der zuständige Bürgermeister Dr. Joachim Bläse dazu sagt sowie ein Kommentar zum Thema, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

