Wochenende: Bürgermeister gesucht

Ein lesenswertes Wochenende wartet wieder auf Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung. In der Samstagausgabe ( 40 Seiten) genauso wie in der Wochenende-​Beilage mit weiteren 16 Seiten. Das Titelthema der Wochenende-​Ausgabe ist der Beruf des Bürgermeisters.

Gibt es ein Leben neben dem Rathaus? Bürgermeister – das ist kein Beruf, sondern Berufung. Je kleiner die Gemeinde, desto vielseitiger die Aufgaben, und zwar rund um die Uhr. Doch die junge Generation will nicht mehr allzeit verfügbar sein. Ein Besuch bei zwei jungen Rathauschefs mit Familie.Ein weiteres interessantes Thema in der Rubrik „Kind*Kegel“: Die Haustierfrage. Fast jedes Kind wünscht sich ein Haustier. Tatsächlich sprechen viele Gründe dafür, diesen Wunsch zu erfüllen. Doch welche Tiere sind familiengeeignet? Und wann ist ein Kind alt genug, um Verantwortung mitzutragen?Unter der Rubrik „Mensch+Technik“ geht es in der Wochenende-​Ausgabe um „Schnelle Stromer“. E-​­Bikes und Pedelecs werden immer beliebter. Aber der Markt ist unübersichtlich. Muss man wirklich mehrere Tausend Euro investieren? Vielleicht kann man sich Geld sparen, das man dann in den Urlaub investiert. Acht Reiseseiten machen Lust auf Lesen und Buchen! Viel Vergnügen!

