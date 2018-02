Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. Februar 2018 Sonntag, 25. Februar 2018

Blasmusikverband — ein Anker in der Gesellschaft

Foto: msi

Draußen pfiff der Wind und die Sonne strahlte: „Gutes Wetter ist Tradition bei unseren Versammlungen“, schmunzelte Hubert Rettenmaier, Vorsitzender des Blasmusikverbands Ostalb. In der Straßdorfer Gemeindehalle hatten sich die Vertreter von über 80 Mitgliedsvereinen zur Jahreshauptversammlung eingefunden.

Unter den Anwesenden auch zahlreiche Ehrengäste wie Karl Glöckner, der Vizepräsident des Blasmusikverbands Baden-​Württemberg. Doch als erster hatte der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) das Wort, er betonte die enorme Bedeutung als „Teil der Kultur, weshalb es auch wichtig ist mit finanziellen Mitteln die Blasmusik zu stärken. Die Vereine sind ein wichtiger Anker, auf den wir stolz sein können und der die Gesellschaft zusammenbringt.“ Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold stimmte in das Lob mit ein und lud die zehn Blasmusikorchester Schwäbisch Gmünds dazu ein, sich an der Remstal-​Gartenschauzu beteiligen: „Nutzen Sie diese Plattform und zeigen Sie, dass Blasmusik jung, dynamisch und lebendig ist.“ Mehr über die Versammlung in der RZ vom. Februar.

