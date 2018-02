Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. Februar 2018 Sonntag, 25. Februar 2018

Familiennachmittag in der Wissenswerkstatt EULE

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Nachdem am ersten Tag nur geladene Gäste zur Eröffnung zugelassen waren und sich am Samstag kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Studenten, Schüler, Lehrer und alle interessierten Bürger über Digitalisierung und neuartige Technologien informieren konnten, öffnete am Sonntag die EULE den Familien mit Kindern ihre Türen.

Mit dem „Come together“, der Zusammenkunft von Tüftlern und angehenden Erfindern, wurde der gestrige Familiennachmittag von Norbert Fröschle vom Fraunhofer Institut, als Projektleiter der Veranstaltungen, eröffnet. Während Fröschle die Erwachsenen mit Kurzvorträgen und –filmen in die Geheimnisse der Digitalisierung einwies und die Bedeutung und den Handlungsbedarf nicht nur für große Firmen hervorhob, wurden dieangemeldeten Kinder je nach Interesse in drei Gruppen aufgeteilt. In der ersten Werkstatt galt es, den Bildungscomputer Caliope, der übrigens in Schulen im Saarland und Berlin schon zu Einsatz kommt, zu programmieren. Der Caliope, ein Board mit elektronischen Bauteilen, ist u.a. mit einem Beschleunigungs– und einem Magnetsensor versehen, womit die Kinder z.B. selbst programmiertes Blinken oder einen Kompass herstellen konnten.Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

