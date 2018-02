Sport | Sonntag, 25. Februar 2018 Sonntag, 25. Februar 2018

Hockeyherren der Normannia steigen in die 2 . Verbandsliga auf

Der letzte Spieltag in der 3 . Verbandsliga der Hockeyherren war für Normannia Gmünd der alles entscheidende. Ursprünglich, so rechnete Abteilungsleiter Marcellinus Schäffauer im Vorfeld vor, benötige man zwei Siege aus den Duellen mit Karlsruhe und Villingen – am Ende langte auch nur ein Erfolg.

Demgegen die Mannschaft aus Baden folgte ein spannendesgegen Villingen. Vor allem im letzten Spiel haben die Normannen die Nerven der Zuschauer nicht gerade verschont. Nach einem scheinbar beruhigendenriss der Faden und plötzlich lag man mitim Hintertreffen. Doch wie schon in der ersten Partie gegen Karlsruhe (zwischenzeitlich) hat man den Rückstand gebogen beziehungsweise vier Minuten vor dem Schlusspfiff in der Römersporthalle noch den Ausgleich geschafft. Damit ist die Normannia Meister und wird in der kommenden Hallensaison in der. Verbandsliga antreten. Und dort gehört sie laut ihres Trainers Florian Wienke auch hin. Nach dem Schlusspfiff haben sich die Normannen feiern lassen.

