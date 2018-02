Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. Februar 2018 Sonntag, 25. Februar 2018

Norbert Barthle: „Wir sind nicht für Fahrverbote!“

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Gmünder Abgeordnete Norbert Barthle, Staatssekretär im Berliner Verkehrsministerium, widerspricht der Interpretation, die CDU plädiere für Fahrverbote. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung nahm er zu Berichten in überregionalen Medien Stellung.

In vielen Innenstädten herrscht angesichts der zunehmenden Verkehrsbelastung „dicke Luft“. Insbesondere an Orten in Tallage, wo sich bei entsprechender Witterung die Abgase der Autos wie unter einer Käseglocke sammeln. Nicht zuletzt die gemessenen Feinstaub-​Belastungen sowie die Stickoxide haben bei Umweltschützern die Alarmglocken läuten lassen. Was der Gmünder CDU-​Politiker als Alternative zu Fahrverboten favorisiert und was die Rems-​Zeitung zur Luft-​Reinhaltung beiträgt, steht in der Montag-​Ausgabe.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 24 Sekunden.

