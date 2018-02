Sport | Sonntag, 25. Februar 2018 Sonntag, 25. Februar 2018

Trainer Bernd Maier bleibt bei der SG Bettringen

Foto: edk

Trainer Bernd Maier hat seinen Vertrag bei der in der Landesliga auf dem vorletzten Platz rangierenden SG Bettringen frühzeitig um ein Jahr verlängert – und zwar unabhängig von der Klassenzugehörigkeit. „Ich fühle mich in Bettringen nach wie vor sehr wohl“, begründet Maier seine Zusage für die Saison 2018 /​ 19 .

„Das ist ein Glücksfall, dass Bernd für seine dann insgesamt vierte Saison bei uns zugesagt hat“, zeigt sich SGB-​Teammanager Oliver Glass hocherfreut über die weitere Zusammenarbeit mit Bernd Maier über die laufende Saison hinaus. „Er hat die Mannschaft gut im Griff und setzt eine Spielphilosophie um, bei der unsere Mannschaft bedingungslos mitgeht“, so Glass weiter. Die Freude sei insbesondere darüber groß, „dass er uns unabhängig davon, in welcher Klasse wir dann spielen werden, für ein weiteres Jahr zugesagt hat.“ Gleichermaßen groß sei aber die Hoffnung, die Landesliga in der bevorstehenden Rückrunde noch halten zu können. Mit einem Sechs-​Punkte-​Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist der Tabellenvorletzte in die Winterpause gegangen. „Bernd trägt sicherlich am wenigsten Schuld daran, dass wir so weit unten stehen“, sagt Oliver Glass. Was Bernd Maier selbst zu seiner Vertragsverlängerung sagt und welche SGB-​Spieler ebenfalls schon ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

