TSV Alfdorf/​Lorch verliert gegen Oberstenfeld mit 29 : 35

Eine deutliche Heimniederlage musste das Württembergliga-​Team des TSV Alfdorf/​Lorch gegen den SKV Oberstenfeld einstecken. Die viel gepriesene Abwehr der Hausherren versagte auf der ganzen Linie. Der Angriff der Gäste hatte beim 29 : 35 leichtes Spiel gegen die harmlosen TSV-​Abwehrspieler und warf Tore fast nach Belieben.

Auch der gastgebende Angriff spielte weit unter seinen Möglichkeiten. Alfdorf/​Lorch muss nun in den nächsten Spielen dringend punkten, damit man nicht noch in die direkte Abstiegszone gerät. Die zahlreichen Zuschauer, die am Samstagabend ihren Weg in die Alfdorfer Sporthalle gefunden hatten, sahen zu Beginn des Spiels einen offenen Schlagabtausch. Durch Tore von Armin Bauer, Julian Diederich, Jannik Bihler, Jan Spindler und Markus Bareiß konnte das Wieczorek-​Team bis zur elften Minute das Spiel ausgeglichen gestalten. Bis zur. Minute spielte sich dann die Gastmannschaft eine-Führung heraus.Die Hausherren hatten erhebliche Probleme, den agilen Kreisläufer Güngör Cakar und den quirligen Mittelmann Marc Pflugfelder effektiv zu bekämpfen. Sie konnten fast nach Belieben Tore werfen. Auch ein Torwartwechsel von Tom Plaschke auf Michael Saur brachte nicht den gewünschten Erfolg. Spielmacher Armin Bauer, der zeitweise in Manndeckung genommen wurde, konnte keine Akzente setzen. Alfdorf/​Lorch schaffte bis zur. Minute durch Besnik Salja und Spindler dennoch den-Anschluss. Näher kam man jedoch nicht an die Gäste heran. Bis zum Pausentee lagen diese mitin Front. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Februar.

