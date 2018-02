Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Auftakt beim Popup-​Labor

Im Popup Labor in der Wissenswerkstatt EULE in Gmünd informierten Referenten über Bots, Datennutzung oder das Internet der Dinge. Wo wird uns die Zukunft hinführen? Werden wir irgendwann von Robotern regiert? Wie sehr dürfen wir unser Leben noch selbst bestimmen? Diese Fragen sind zwar im „Popup Labor“ in der Wissenswerkstatt EULE nicht beantwortet, irgendwelche apokalyptischen Schreckensszenarien sind aber ebenfalls nicht dargestellt worden – im Gegenteil.

Die digitale Zukunft kommt mit großen Schritten näher, oder: eigentlich ist sie im technischen Sinne längst unter uns. Im Popup Labor haben Redner vom Fraunhofer Institut, der Make Germany GmbH sowie der Hochschule Aalen über Bots, digitale Assistenten, über das Internet der Dinge und die effektive Nutzung von Daten referiert. „Es gibt einen großen Unterschied bei der Industrieim Vergleich zu den vorangegangenen industriellen Revolutionen: früher wurde enorm viel Geld verprasst. Bei der Industrieaber können wir uns als Bürger in großem Maße beteiligen“, sagte Martin Laarmann von der Make Germany GmbH, der die Impulsvorträge zudem moderierte.Die RZ berichtet am Montag auf einer Sonderseite.

