Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Dank Väterchen Frost: Zauberhafte Eiskunst im Haselbachtal

Galerie (6 Bilder)

Fotos: hs

Der aktuell extrem strenge Frost hat auch seine reizvolle Seiten. Wanderer, die mit entsprechender Bekleidung auch dem bissigen Ostwind trotzen, finden auf den Bergen und in den Tälern einen Winterzauber wie schon lange nicht mehr. Dazu gehört auch die Eiskunst im Haselbachtal.

Wenn Väterchen Frost richtig zuschlägt, dann schlägt auch die Stunde von Landwirt Kurt Weber aus dem Weiler Maierhofer Sägemühle, im Haselbachtal unterhalb von Großdeinbach gelegen. Mit Hilfe von Quellwasser, selbstgefertigten Sprühanlagen und Holzgestellen zaubert er märchenhafte Eisskulpturen in die Landschaft. Wann es jeweils wieder soweit ist und auch der „Eisbesen“ in einer gleichermaßen sehenswerten „Eiszapfenhütte“ geöffnet ist, das bestimmen alleine die Launen der Natur. Es gibt auch keine Ankündigungen via Infotelefon oder Internet, sondern die Spaziergänger und Wanderer haben das im Gespür. So wurde die Maierhofer Sägemühle mit ihrer coolen Kunst jetzt am sonnig-​frostigen Wochenende wieder zu einer Pilgerstätte.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 43 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!