Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Degenfeld: Lebensretter in der Kalte-​Feld-​Halle

Galerie (3 Bilder)

Fotos: rw

Das dürfte ein Spitzenwert sein: 120 Anmeldungen lagen der DRK-​Ortsgruppe Degenfeld vor für die örtliche Version der „ 1000 -​Lebensretter– Aktion“. Das entspricht einem Anteil an der Bewohnerschaft von 23 Prozent.

17

17

70

27

Darauf ist DRK-​Ortsgruppenleiterin Gerlinde Wanasek schon stolz, die zusammen mit Winfried Barth die Veranstaltung in der Kalte-​Feld-​Halle organisiert. Und auch ein bisschen froh, wie sie den Teilnehmern gesteht. War ja doch mutig, darauf zu setzen, dass die Halle so voll wird. „Bei einer Bürgerversammlung sind oft nicht so viele da“, staunte ein DRK-​Mann.Und so wurde aus der von DRK-​Kreisverband und Stauferklinik initiierten Aktion eine ebenso munter-​gesellige wie lehrreiche und nützliche Sache, auf die dieAktiven der DRK-​Ortsgruppe von Degenfeld („im Alter vonbisJahren“, wie Gertrud Wanasek sagte, etwas zugute halten können. Unterstützt wurden die Degenfelder Rotkreuzler von Kameraden aus Bettringen und Weiler, zusammen bilden die drei Gruppen eine Bereitschaft. Mehr über diesen Übungsabend in der RZ vom. Februar.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!