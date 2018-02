Blaulicht | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Mit dem Fuß ins Gesicht getreten

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag im City Center in Schwäbisch Gmünd einem 24 Jahre alten Mann mit dem Fuß in das Gesicht getreten. Der 24 -​Jährige war zeitweise ohne Bewusstsein und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet Personen, welche den Angriff beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Telefon/​zu melden! Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte das Opfer mit seinemJahre alten Bekannten ein Lokal verlassen und hierbei eine junge Frau angesprochen. Daraufhin kam der Täter hinzu, bei dem es sich vermutlich um den Freund des Mädchens handelte. Er griff sogleich den-​Jährigen an und stieß ihn zu Boden. Anschließend trat der Täter seinem Opfer mit dem Fuß in das Gesicht, ehe er flüchtete.Der Täter war schlank und trug einen Bart. Seine Haare waren an der Seite ganz kurz rasiert. Laut Zeugenaussagen hatte der Täter türkisches oder arabisches Aussehen.

