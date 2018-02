Sport | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Neuer Jugendleiter beim TSV Böbingen: Benz folgt auf Gold

In der Abteilungsversammlung der Fußballer des TSV Böbingen hat Abteilungsleiter Thilo Riek bekannt gegeben, dass Jugendleiter Raphael Gold nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen wird — stellte aber zugleich einen Nachfolger zur Wahl.

In diesem Zug wurde sein bisheriger Stellvertreter, Manuel Benz, einstimmig zum neuen Jugendleiter gewählt. In den vergangenen acht Jahren als Jugendleiter kann Gold auf einige Erfolge zurückblicken. Um nur wenige Beispiele zu nennen: die Einführung des Junior Team Rems, die Einführung von Mädchenmannschaften beim TSV Böbingen sowie das mittlerweile jährlich in Böbingen stattfindende Fußballcamp der FC. St. Pauli Rabauken. Der TSV wünscht dem neuen Jugendleiter Manuel Benz viel Erfolg und bedankt sich beim alten Jugendleiter Gold für die hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren.

