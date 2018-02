Ostalb | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Neues Buch: 660 Jahre Beiswang — und noch mehr!

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Einige Jahre ist es her, seit Otto Betz im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Geschichts– und Heimatvereins Böbingen den Vorschlag machte, all die Erzählungen der älteren Generation aufzuschreiben und so für die Nachwelt festzuhalten. Anlässlich des 660 -​jährigen Bestehens von Beiswang ist ein umfassendes Buch entstanden.

2018

660

Bereits, als sich Betz mitten in den Arbeiten befand und damit begonnen hatte, all die Geschichten, Erzählungen und Anekdoten seiner Mutter und seines Onkels aufzuschreiben, ist ihm zufällig aufgefallen, dass Beiswang im Jahrsein-​jähriges Bestehen feiert. „Das war ein zusätzlicher Anstoß, um die Geschichte zu beleuchten“, so Betz. Von den umfassenden Recherchen und den Orten, an denen sich Betz auf Spurensuche begeben hat, berichtet die Rems-​Zeitung am Dienstag.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!