Montag, 26. Februar 2018

Schädlinge gut gegen Kälte gewappnet

So wie hier im Rosengärtle in Gmünd ist es richtig: Mit Vlies und Tannenzweigen abgedeckt sind für Pflanzen keine Frostschäden zu befürchten. Foto: nb

Die eisigen Temperaturen wecken bei Gartenfreunden Hoffnung. Hoffnung, dass schädlichen Insekten der Garaus gemacht wird. Wie kalt muss es werden, damit der Befall durch Buchsbaumzünsler und Co. ein Ende hat? Die RZ hat nachgefragt.

Die Antwort von Experte Franz-​Josef Klement zerschlägt alle Hoffnungen im Winde. „Die Natur ist so eingerichtet, dass sie überleben“, so der Obst– und Gartenbauberater. Temperaturen bis zu minus zehn Grad haben laut seiner Aussage auf den Schädlingsbefall keine Auswirkungen. Was sich viel schlimmer auf Insekten auswirkt und warum der Frost für Pflanzen gefährlich werden könnte, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

