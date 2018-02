Schwäbisch Gmünd | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Wie stellen sich Firmen im Raum Gmünd auf Elektromobilität ein?

Gut 100 Jahre hatte der Verbrennungsmotor quasi die Alleinherrschaft auf den Straßen. Inzwischen hat er in Form von Elektromobilität Konkurrenz bekommen und soll, so der aktuelle Trend, über kurz oder lang zum alten Eisen gehören. Unter diesem Aspekt wurde beim „Automotiv Forum“ von „Wirtschaft Regional“ in der Gmünder Wissenswerkstatt EULE diskutiert.

Vor dem Hintergrund, dass sehr viele Arbeitsplätze in irgendeiner Form mit der Automobilproduktion verbunden sind, lautet für viele Betriebe die überlebensnotwendige Frage: „Wie geht die heimische Industrie mit diesem technologischen Wandel um?“ Die Stellungsnahmen von Repräsentanten namhafter Firmen aus dem Gmünder Raum fielen sehr unterschiedlich aus, hatten aber einen gemeinsamen Nenner: Elektromobilität hat nur dann einen Sinn, wenn der dazu nötige Strom aus regenerativen Energiequellen stammt. Was die Verteter der Hochschule Aalen sowie von Bosch, Aradex, PTS sowie Voith dazu sagen und wie der Chef der Landesagentur für Mobilitätskonzepte die Situation beurteilt, kann man am. Februar ausführlich in der Rems-​Zeitung lesen.

