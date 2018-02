Ostalb | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Zweites DRK-​Bürgermobil in Heubach

Über zehn Jahre ist es her, seit in Heubach das erste DRK-​Bürgermobilprojekt gestartet wurde. Eine Zeit, in der die ehrenamtlichen Fahrer die Welt – gemessen an der Anzahl der gefahrenen Kilometer – fast viermal umrundet haben. Nun wurde ein zweites Bürgermobil angeschafft.

Kilometer sind die Ehrenamtlichen bereits mit dem ersten Auto gefahren. Und auch die Anzahl der Fahrten, die bei(bis Ende) liegt, zeigt, dass Mobilität im Alter in Heubach ein großes Thema ist. Wer das Projekt unterstützt und weshalb sich die Verantwortlichen nun für ein E-​Fahrzeug entschieden haben, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

