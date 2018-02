Blaulicht | Dienstag, 27. Februar 2018 Dienstag, 27. Februar 2018

„Fingerfertiger“ Dieb

Eine 71 -​Jährige wurde am Montag, gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der um das Wechseln von Münzgeld bat. Hilfsbereit öffnete die Frau daraufhin ihre Geldbörse, um das Geld zusammenzusuchen. Unbemerkt von ihr gelang es dem Unbekannten dabei, rund 100 Euro aus ihrem Geldbeutel zu entwenden.

Ein Zusammenhang besteht möglicherweise mit einem weiteren Vorfall, der sich gegenUhr auf dem Parkplatz einesEinkaufsmarktes in der Graf-​von-​Soden-​Straße ereignete. Auch hier wurde eine-​Jährige von einem Mann angesprochen und um das Wechseln von Geldmünzen gebeten. Während die Frau das Geld heraussuchte, „fuchtelte“ der Mann wohl mit einer kleinen Karte vor der Geldbörse herum. Auch in diesem Fall gelang dem Unbekannten der Diebstahl vonEuro. Der Täter ist ca.biscm groß und schlank. Er hat ein südländisches Aussehen, glatte dunkel Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke.Hinweise an das Polizeirevier Gmünd, Telefon/​

