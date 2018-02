Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 27. Februar 2018 Dienstag, 27. Februar 2018

Gmünder Stadtlauf erstmals mit Weber-​Greissinger-​Handicap-​Lauf

Foto: nb

Noch gute zwei Wochen sind es bis zum 32 . Gmünder Stadtlauf. Ein Lauf, der sich in einem von den bisherigen Stadtläufen unterscheiden wird: Erstmals haben auch Menschen mit Handicap die Möglichkeit, daran teilzunehmen.

Auf einer Strecke von zweieinhalb Kilometern werden an diesem Tag Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam laufen; Start ist wie für die anderen Läufer auch in der Schwerzerallee. Wer alles mitmachen kann, wer bereits zugesagt hat und wie die Pläne für die Zukunft aussehen, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 21 Sekunden.

