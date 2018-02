Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 27. Februar 2018 Dienstag, 27. Februar 2018

Leihgroßeltern sind und erfahren eine Bereicherung

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

„Opa Peter! Komm jetzt spielen!“ Die kleine Joleen-​Melody weiß genau, dass der Opa Peter keine Wahl hat. Er steht auf, nimmt die ihm entgegen gestreckte Hand und geht nur zu gerne mit der kleinen Maus, die ihm dann sagt, was er zu tun hat. Er strahlt seine geliehene Enkelin vernarrt an.

Opa Peter und Oma Christel nennt Joleen das Ehepaar, das seit September viel Zeit mit ihr verbringt. Ihre Mama, Beate Grünenwald, kann in der Zeit beruhigt in der Berufsschule lernen. Sie weiß, ihr Kind ist in guten Händen. Christel und Hans-​Peter Egenrieder sind Leih-​Großeltern. Im Grunde ein zu technischer Begriff, für die innige Beziehung, die sich zwischen der Kleinen und den neuen Menschen in ihrem Leben in den kurzer Zeit entwickelt hat. Was die gemeinsame Zeit für Mutter, Kind und Leih-​Großeltern bedeutet, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!