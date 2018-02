Mutlangen: Neuer Entwurf für Wohnprojekt Kalkofen

Ostalb | Dienstag, 27. Februar 2018 Dienstag, 27. Februar 2018

Ein wichtiges Thema im Mutlanger Gemeinderat: das Wohnbauprojekt Kalkofen-​West, das auch die Ursache der komplett gefüllten Zuhörerplätze im Saal war.

Konsequenz der erfolgreichen Schlichtung ist nicht nur ein vermiedener Bürgerentscheid, sondern auch ein zu ändernder Bebauungsplanentwurf. Für diesen war der alte Auslegungsbeschluss vom November aufzuheben und ein neuer zu fassen. Investor Wolfgang Ebert (Brenner und Ebert, Ellwangen) sowie Planer Joachim Zorn (Büro Stadtlandingenieure) stellten die geänderte Planung vor. Im Wesentlichen wurden die Baukörper gedreht, ihr Innenhof orientiert sich jetzt nach Norden, und die Höhen der Baukörper wurden reduziert: Zwei Gebäude weisen nun drei Geschosse plus Dachgeschoss auf, der Wohnturm erhält fünf Etagen plus Dachgeschoss. Dachgeschoss bedeutet, das das oberste Stockwerk nurProzent der Gebäudegrundfläche einnehmen darf. Die Höhen jetzt:Meter undMeter für das Turmhaus.Neu ist die Tiefgaragenzufahrt an der Gmünder Straße, sie ist jetzt rechtwinklig zur Straße angeordnet. Laut Wolfgang Ebert wird die Zahl der Wohnungen weiter reduziert, vonauf. Die Tiefgarage enthältPlätze, hinzu kommenoberirdische Besucherplätze an der Gmünder Straße und sechs Plätze, die vom Kalkofen aus zu erreichen sind. Mehr darüber in der RZ vom. März.

