Wie Schülerinnen und Schüler aus Heubach Kommunalpolitik machen

Der Heubacher 8 er-​Rat besteht aus den Vertretern der achten Klassen. Sie bringen in diesem Gremium Ideen und Wünsche ein und geben mit ihren Beschlüssen wie ein Ausschuss Empfehlungen an den Gemeinderat. Wenn keine Mittel aus dem Haushalt nötig sind, können Projekte direkt von der Verwaltung umgesetzt werden.

Derer-​Rat bietet seit dem Schuljahr/​den Jugendlichen die Möglichkeit, der Heubacher Verwaltung mitzuteilen, wie man die Angebote für die jüngeren Heubacher verbessern kann. In der aktuellen Sitzung am Dienstag im Rathaus — dort, wo auch der Gemeinderat tagt — ging es unter anderem um die Schulhofgestaltung und ein Open-​Air-​Festival nur für Jugendliche. Was sonst noch besprochen wurde und wie dieses Engagement der Jugendlichen aus Heubacher Schulen zu bewerten ist, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

