Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 28. Februar 2018

Finanzfahrplan 2018 für Schwäbisch Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Finanzen, Verkehr und die bauliche Entwicklung von Schwäbisch Gmünd waren die „Sternchenthemen“ bei den Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushalt. Alle Redner sagten dazu ihre Meinung. Auch das emotional sehr bewegende Thema „Hallenbad“ taucht in den Reden auf.

2018

1

Der Haushaltsplan der Stadt Gmünd fürist zwar kein Buch mit sieben Siegeln, aber ein ziemlich dicker „Wälzer“, den die Vertreter von CDU, SPD, Grüne, Bürgerliste, Freie Wähler Frauen und LINKE in den letzten Wochen durchforstet haben. Wer in der Sitzung des Gemeinderats einen politischen Schlagabtausch im Stil der berühmten rhetorischen Duell von Herber Wehner und Franz-​Josef Strauß erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Reden wurden sachbetont vorgetragen. Was die Fraktionssprecher dazu sagten und wie die Rems-​Zeitung in einem Kommentar die Haushaltsreden beurteilt, steht in der Ausgabe vom. März.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 32 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!