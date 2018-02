Ostalb | Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 28. Februar 2018

IHK-​Jahresempfang mit chinesischem Botschafter

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

„Früher war China Außenseiter im System der internationalen Ordnung, jetzt ist es Mitgestalter“. Shi Mingde, Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, ließ keinen Zweifel daran, wo er sein Land verortet: Mitten auf der Weltbühne.

Reich der Mitte eben, aufgestiegen innerhalb vonJahren, größter Handelspartner Deutschlands (wie fürandere Länder auf der Erde auch), ein Drittel des Weltwirtschaftswachstums ist auf China zurückzuführen, „wir sind stolz auf die Erfolge“.Shi Mingde war der Festredner der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim. Die Ironie im Titel entging denGästen des Jahresempfangs nicht. Mingde wollte über die Beziehungen der Länder „im Hinblick beider neuer Regierungen“ sprechen – die in Deutschland ist noch in Bildung begriffen, während China seine seit Oktober hat, unter Staatspräsidenten Xi Jinping, dessen Machtfülle größer ist denn je. Mehr über den IHK-​Jahresempfang in der RZ vom. März.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 35 Sekunden.

