Normannia Gmünds Meistertrainer Florian Winke: „Zum Glück haben wir ein paar Hockeyverrückte“

Nun haben es die Hockeyherren von Normannia Gmünd also auch in der Halle geschafft. Nach dem Gewinn der Meisterschaft, die am vergangenen Wochenende, am letzten Spieltag, eingetütet worden ist, greifen die Normannen in der nächsten Hallenrunde in der 2 . Verbandsliga zum Stock. Unser Redakteur Timo Lämmerhirt hat sich mit FCN-​Trainer Florian Winke nach dem Aufstieg unterhalten.

(schmunzelt) Ich glaube in erster Linie, weil wir in dieser Saison doch ganz ordentlich gespielt haben. Zwar hatten wir eine Menge knapper Spiele dabei, vieles war auf Kante genäht. Wenn man aber die Saison in Summe nimmt, dann kann man schon von einer souveränen Meisterschaft sprechen. Als es zählte, haben wir die Spiele meist in die für uns richtige Richtung gelenkt.Das stimmt, schließlich sind wir erst vor zwei Jahren in die. Verbandsliga aufgestiegen. In der vergangenen Saison haben wir grundsolide gespielt und hatten das in dieser eigentlich auch vor, was durchaus okay gewesen wäre. Obwohl uns bewusst war, dass das Leistungsniveau in dieser Liga sehr eng beieinander ist. Da wir kein Hin– und Rückspiel haben kann es schnell in die eine aber auch die andere Richtung gehen. Da muss man eigentlich immerProzent geben, in jedem Spiel. Wir sind ganz gut in die Saison gestartet und haben dieses Momentum dann in die nächsten Spiele mitgenommen.

