Sona Jobarteh: Bezaubernd in Gschwend

Ihr Ruf muss Sona Jobarteh wohl bis nach Gschwend vorausgeeilt sein, das Konzert in der Gemeindehalle war seit Wochen ausverkauft. Sie ist die erste Frau aus einer Griot-​Familie, die die Kora – ein Instrument zwischen Harfe und Laute – spielt.

Griots sind die Menschen in westafrikanischen, Ländern, die die kollektive Erinnerung ihrer Kulturen durch mündliche Überlieferung und Musik tradieren. Außer Sona Jobarteh durchweg Männer. Es ist ihre ungeheure Präsenz als Musikerin, die zusammen mit ihren vier Musikern eine sonst ungehörte Fusion aus afrikanischer Tradition und aktueller Musik produziert, deren Charme, Glanz und Faszination sich niemand entziehen kann. Mehr über das Musikwinter-​Konzert in Gschwend in der RZ vom. März.

