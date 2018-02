Ostalb | Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 28. Februar 2018

Teil II des Regionalentscheids im Vorlesewettbewerb

Körperlich war die versammelte Zuhörerschaft in der Aula der Gemeinschaftsschule Schillerschule in Heubach versammelt. Geistig hingegen flogen sie alle — hineingepfercht in ein winziges Raumschiff, das mit atemberaubender Geschwindigkeit auf einer Rettungsmission war — mit dem „Marsianer“ Mark Watney durch den Weltraum.

Kurz zuvor hatten sich die Zuhörer noch auf dem Pferderücken auf einer atemlosen Flucht befunden, davor auf einem verregneten Campingplatz. So abrupte Szenenwechsel gibt es nur beim alljährlich stattfindenden Vorlesewettberb des Deutschen Buchhandels.Schülerinnen und Schüler, die im vergangen Jahr bereits an ihren Schulen gewonnen hatten, traten in der Regionalrunde nun gegeneinander an. Was so alles vorgelesen wurde und wer den Wettbewerb gewonnen hat, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

