Wie es um die Stickstoff-​Dioxid-​Messungen steht

Foto: Manfred Laduch

„Die Stadt Schwäbisch Gmünd hält alle Grenzwerte ein, siehe Messwerte der Landesanstalt für Umwelt Baden-​Württemberg.“ Mit dieser Stellungnahme machte die Stadtverwaltung deutlich, dass sie nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes nicht über Fahrverbote für Diesel-​Fahrzeuge nachdenkt (siehe Rems-​Zeitung vom Mittwoch).

Das klingt für die Fahrzeughalter zunächst einmal ebenso positiv, wie für die Bürgerinnen und Bürger. Eine nähere Betrachtung kann die Begeisterung aber schnell relativieren. Denn der Grenzwert, über dem es in Sachen Luftreinhaltung kritisch wird, liegt beiMikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und der auf der Internetseite der Landesanstalt verzeichnete Jahres-​Mittelwert erreicht genau dieseMikrogramm. Wie und wo der Wert genau gemessen wird, welche Werte früher in Gmünd gemessen wurden und wie es an anderen Orten aussieht — all das steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

