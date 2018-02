Ostalb | Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 28. Februar 2018

Zwei Konzepte für Aussichtstürme auf dem Utzenberg

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Auf dem Areal der ehemaligen Richtfunkstation der Bundeswehr, auf dem auch ein Funkmast steht, soll ein Aussichtsturm entstehen. Und wenn es nach Bürgermeister Frederik Brütting geht, schon in absehbarer Zeit. Dazu haben Studierende der TU Kaiserslautern Konzepte erstellt.

2017

Da das ehemalige Bundeswehr-​Areal auf dem Utzenberg seitder Stadt Heubach gehört, habe die Stadtverwaltung die Bevölkerung nach Ideen für den alten Funkmasten befragt, erzählt Bürgermeister Frederik Brütting: „Die beste Idee kam von Professor Dr. Jürgen Graf.“ Der Heubacher schlug vor, unter Einbeziehung des alten Masten, einen Aussichtsturm zu erstellen. Vier seiner Studierenden haben zwei Konzepte entwickelt, wie ein solcher Turm aussehen könnte. Was sie dazu präsentierten, und wie das Preisgericht entschieden hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!