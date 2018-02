Ostalb | Sonntag, 04. Februar 2018 Sonntag, 04. Februar 2018

15 Jahre Katholische öffentliche Bücherei in Mutlangen

Foto: dw

Eine Bereicherung der Seelsorgeeinheit Limeshöhe und ein Geschenk für die bürgerliche Gemeinde – dies ist die Katholische öffentliche Bücherei (KöB) in der Hahnenbergstraße 6 in Mutlangen.

SeitJahren gibt es sie in einem Gebäude mit Doppelnutzen. Denn neben einem Eingang zur Sozialstation Schwäbischer Wald auf der einen Seite, öffnet sich auf der anderen Seite die Tür zur Bücherei – und damit in eine Welt voll Wissen und Fantasie. Neun ehrenamtliche „Lese-​Verführer“ sind dort am Werk. Zum Hauptpublikum zählen Kinder, die im Erdgeschoss wunderbare Kinder– und Bilderbücher finden können. Wie diese beliebte Einrichtung dank ehrenamtlichem Engagement funktioniert, steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.