2. Bundesliga Süd: Schwimmverein Gmünd auf Platz sieben

Der kleine Traum von einem Podestplatz beim Finale der 2 . Bundesliga Süd um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft am Samstag in Wiesbaden erfüllte sich für die Männermannschaft des Schwimmvereins Gmünd zwar nicht, dennoch war Trainer Patrick Engel mit Rang sieben in einem ungewöhnlich starken Zwölferfeld hochzufrieden.

„Wir haben der Grippewelle, die uns beinahe überrollt hat, getrotzt und uns als geschlossenes Team präsentiert. Jeder hat sich voll reingehängt.“ Der Gmünder Cheftrainer lobte besonders den „großen Kampfgeist aller Schwimmer“ und auch die Arbeit von Physiotherapeutin Kerstin Amann, „die viel zur körperlichen Fitness unserer Schwimmer beiträgt.“Punkte standen nach Ende derRennen (geschwommen wurde das komplette olympische Programm, die erzielten Zeiten werden auf Basis des Weltrekords in Punkte umgerechnet) für die Gmünder zu Buche. „RundbisZähler hätten es mehr sein können“, bedauerte Patrick Engel, „vor allem Patrick Dalferth, aber auch Per Kleinschmidt hatten kurz vor dem Wetkampf noch hohes Fieber, so dass sie nicht ihre besten Leistungen abrufen konnten und wir auch Umstellungen vornehmen mussten.“ Zudem fehlte Maximilian Forstenhäusler, der derzeit in den USA studiert.Erster der. Bundesliga Süd wurde die Sportunion Neckarsulm mitPunkten, zu denen der Ex-​Gmünder Henning Mühlleitnerbeitrug. Damit schaffte die mit vielen Neuzugängen gespickte Neckarsulmer Mannschaft zusammen mit der SG Bayer Leverkusen (Meister der. Bundesliga West) den Aufstieg in die. Bundesliga. Dank welchen Zeiten Neuzugang Marvin Lampart vom SV Liestal/​Schweiz der beste Gmünder Punktesammler war, lesen Sie in der RZ vom. Februar.