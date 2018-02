Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 04. Februar 2018 Sonntag, 04. Februar 2018

Die Guggen legen los

Galerie (12 Bilder)

Fotos: msi

Am Freitagabend war der Auftakt mit dem Guggenball für das große Guggen-​Wochenende in Gmünd. Am Samstag war ganz Schwäbisch Gmünd fest in Guggenhand. Und am Sonntagmorgen kam — für viele Teilnehmer viel zu früh — der Abschied aus Gmünd mit dem Guggen-​Frühschoppen.

Wieviele Teilnehmer es waren, woher sie alle kamen und was an den beiden Tagen alles geboten wurden, stellt die Rems-​Zeitung am Montag auf einer Sonderseite dar. Hier ein kleiner Überblick in Bildern.