Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 04. Februar 2018 Sonntag, 04. Februar 2018

Tausende Zuschauer beim Faschingsumzug in Weiler

Fotos: Gerhard Nesper

In Weiler, um Weiler und um Weiler herum startete wie in jedem Jahr auch am Sonntag pünktlich um 13 . 45 Uhr, gleich nachdem der Bus nach Degenfeld den Ortsausgang passiert hatte, einer der schönsten und beliebtesten Faschingsumzüge in der Region.

Auch in diesem Jahr hatten sich tausende Närrinnen und Narren rechtzeitig auf den Weg in den kleinen Gmünder Stadtteil gemacht, wo sie die Ortsdurchfahrt in Beschlag nahmen, die für den Durchgangsverkehr bereits abUhr gesperrt war, weshalb auch viele Besucher den öffentlichen Busverkehr in Anspruch nahmen. Sämtliche Parkplätze waren belegt und auch die Seitenstreifen bis zum Haus Lindenhof waren von Pkw zugeparkt. Und die Wetterhex‘ meinte es gut mit den Weilermer Narren, denn als der Sitzungspräsident und Faschingsprinz, Jürgen Knies, den Startschuss gab, setzte sich der Gaudiwurm bei erträglichen Temperaturen und trockenem Wetter in Bewegung. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.