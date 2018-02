Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. Februar 2018 Montag, 05. Februar 2018

Ehrenamtliche Dolmetscher gesucht

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Nicht nur Flüchtlingen, sondern allen nach Schwäbisch Gmünd neu zugewanderten Menschen aus dem Ausland – EU oder Drittstaaten – soll ein neues Projekt unter der Überschrift „Ehrenamtlicher Dolmetscherpool“ zugute kommen, sie beim Ankommen unterstützen.

Involviert in das Projekt sind neben der Projektstelle für Integration und für Flüchtlinge (PFIFF) auch der Arbeitskreis Asyl, das Deutsche Rote Kreuz Gmünd und die Gmünder Volkshochschule. Ziel des Projektes ist es, Menschen, die neben Deutsch eine oder mehrere Fremdsprachen sprechen, zu motivieren, sich ehrenamtlich als Übersetzter zu engagieren. Sie sollen nicht die professionellen Dolmetscher ersetzen, sondern vielmehr im Alltag, zum Beispiel bei Behörden und Institutionen, Gespräche erleichtern und helfen zu verstehen. Welche Voraussetzungen nötig sind, und wohin sich Interessenten wenden können, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.