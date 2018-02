Montag, 05. Februar 2018

FC Bargau zufrieden mit Test in Essingen



Einen hochkarätigen Test hat der Fußball-​Landesligist FC Bargau hinter sich gebracht. Wenn es beim Verbandsligisten TSV Essingen auch ein 2 : 5 ( 1 : 2 ) gesetzt hat, so war FCB– Abteilungsleiter Ralf Klotzbücher nicht unzufrieden.

(läm/​tsve). Wenn es am Ende auch deutlich ausgefallen war, hat Ralf Klotzbücher das Schönbrunnenstadion in Essingen nicht unzufrieden verlassen. Zwei unterschiedliche Halbzeiten habe er gesehen. In der ersten, als der FCB personell noch ansatzweise normal aufgestellt war, habe man gut gegen den eine Liga höher kickenden Gastgeber mitgehalten. „Am Ende ist uns ein wenig die Luft ausgegangen, zudem haben wir in den letztenbisMinuten mehr oder weniger mit unserer zweiten Mannschaft gespielt“, entschuldigt Klotzbücher sein Team. Unter anderem Kapitän Kevin Hägele oder der Ex-​Essinger Christian Kreutter hatten in diesem Test gefehlt.Essingens Trainer Dennis Hillebrand war ebenfalls zufrieden, vor allem, nachdem man sich zuvor im ersten Test gegen den TV Neuler beimnicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte: „Das war eine gute Leistung, fußballerisch war das in Ordnung. So doof sich das jetzt anhört, doch eigentlich haben wir auch gut verteidigt, obwohl wir schon wieder zwei Gegentore kassiert haben.“Beim Verbandsligisten sah es mit der Luft besser aus, Hillebrand tauschte seine Elf bis auf Thorben Joos komplett aus zur Pause. Seinen ersten Treffer für die Blau-​Weißen hat David Polanco erzielt. „Das freut mich für den Jungen, er scheint mittlerweile angekommen zu sein“, lobte Hillebrand seinen jungen Mittelfeldspieler. Im Tor spielte Jakob Pfleiderer, da Fabian Pohl Geburtstag hatte und Philipp Pless immer noch bei der DFB-​Futsal-​Nationalmannschaft weilte.Ebenfalls freuen sich die Essinger, dass das Tauziehen um Maximilian Eiselt nun endgültig beendet ist und er nun offiziell in Essingen kickt. Der junge Mittelfeldspieler, der bereits das Trikot des TSV trug, ehe er zu den Stuttgarter Kickers wechselte und dann beim Ligakonkurrenten Schwäbisch Hall landete, wird den TSV in der Rückrunde verstärken – und er hat auch gleich gegen Bargau den-Schlusspunkt gesetzt. Kein Problem für Klotzbücher: „Für uns ging es in diesem Spiel auch darum zu sehen, wie weit unsere Automatismen schon greifen.“ Am Mittwoch empfängt der TSV den Bezirksligisten FV Sontheim, für die Bargauer geht es am Samstag nach Schornbach.Tore:Polanco,Frey,Wende,T. Klotzbücher,Zimmer,Dolderer,Eiselt