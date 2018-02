Ostalb | Dienstag, 06. Februar 2018 Dienstag, 06. Februar 2018

Mehr Besucher im Kloster Lorch

Steigendes Besucherinteresse, unterstützt durch attraktive Programmangebote und publikumswirksame Präsentation – das ist die Bilanz der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-​Württemberg für das Jahr 2017 . Auch für das Kloster Lorch.

ÜberMillionen Menschen haben im zurückliegenden Jahr die Schlösser, Burgen, Klöster und Gärten des Landes besucht. Einen sensationellen Zuwachs vonProzent konnte Kloster Lorch verzeichnen:Besucher kamen in das ehemalige Benediktinerkloster. Gegründet wurde das Benediktinerkloster vorJahren als Grablege der sagenumwobenen Staufer. Diese Geschichte als Familienstiftung eines der mächtigsten Herrschergeschlechter des Mittelalters prägte das Kloster und seine Faszination von jeher – bis heute. Die Besucher können viel entdecken: die Geschichte der Staufer in einem farbenprächtigen Rundbild, die Klostergebäude als eindrucksvolle Zeugnisse des mittelalterlichen Klosterlebens, die stimmungsvolle Klosterkirche, die Lorcher Chorbücher, den Kräuter– und Sinnesgarten. Dem Kloster Lorch ist es über die Jahre gelungen, zu einem der beliebtesten Nahziele im Großraum Stuttgart zu werden. Mit familienorientiertem Programm, lebendigen Festen und interessanten Ausstellungen zieht es jedes Jahr mehr Menschen an. Mehr in der RZ vom. Februar.