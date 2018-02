Kultur | Dienstag, 06. Februar 2018 Dienstag, 06. Februar 2018

Schwörhaus-​Konzert: Jazz und Klassik

Der Saal der städtischen Musikschule drohte aus allen Nähten zu platzen beim vielversprechenden Konzert „Klassik trifft Jazz – Musik trifft Musik“. Kein Wunder, war das Publikum doch sehr gespannt, ob es Anny Hwang und Markus Ehrlich gelingt, Klassik und Jazz zu einem Ganzen zu verbinden.

Zwei Stilrichtungen, die unterschiedlicher nicht hätten sein könnten. Da treffen klare Vorgaben der alten klassischen Meister auf den freien Geist der Improvisation, Gewohntes auf das Ungewohnte und das Spiel mit den Tönen. Und nicht zuletzt unterscheidet sich die Form der Darbietung von Klassik und Jazz grundlegend. Findet das Eine nahezu immer in gediegenen Räumlichkeiten mit klaren Ansagen, geordnetem Programm und Applaus nach jedem Stück statt, so ist Jazz eher in entspannten Lounges oder Bars anzutreffen und vor allem ohne festgelegtes Programm. Geklatscht wird, wann es dem Publikum beliebt, oder eben auch nicht.