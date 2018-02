Sport | Dienstag, 06. Februar 2018 Dienstag, 06. Februar 2018

SG Bettringen reicht die Rote Laterne weiter

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

(SK). Am vergangenen Samstag sind die Frauen der SG Bettringen zur TSG Steinheim/​Murr gereist. Mit einer starken Mannschaftsleistung ist der erste Sieg in der Tischtennis-​Verbandsklasse gelungen, der gleichbedeutend mit dem Weiterreichen der Roten Laterne gewesen ist.

Während dem Doppel Tanja Waibel/​Sylvie Katterfeld ein-Erfolg gegen Natascha Eitel/​Kim Zagatta gelang, hatten Ines Butscher und Tina Eller wesentlich mehr zu kämpfen. Die Entscheidung zugunsten der SGB fiel auch erst im fünften Satz.Mit voller Motivation ging man mit der-Führung in die anschließenden Einzel. Auch hier lief alles nach Maß. Sowohl Tina Waibel, als auch Ines Butscher konnten ihre Spiele gewinnen. Im folgenden Spielverlauf ließ man den Gastgebern lediglich ein Einzel, so dass es schnellfür die Bettringer stand.Doch der erlösende achte Punkt zum Gesamtsieg war nicht so einfach zu erringen. Die Steinheimerinnen gewannen in der Folge alle weiteren Spiele. Der Vorsprung schmolz auf