Sport | Dienstag, 06. Februar 2018 Dienstag, 06. Februar 2018

TV Heuchlingen löst Ticket zur Aufstiegsrelegation

Foto: Struzyna

Mit Licht und Schatten hat sich die Erste der Heuchlinger Faustballer am letzten Spieltag in der Schwabenliga doch noch das Ticket zur Aufstiegsrelegation in die 2 . Bundesliga gelöst.

(pm). Zunächst schenkten die Mannen vom Leintal dem Tabellenletzten TV Stammheim III den erst zweiten Saisonsieg, danach machten sie mit ordentlich Wut im Bauch den Sack gegen Stammheim II zu.Noch vor Spielbeginn trudelte die Nachricht vom Parallelspieltag ein, dass der ärgste Verfolger Trichtingen Punkte liegen gelassen hatte. Somit reichte dem TVH rechnerisch ein Unentschieden, um Rang zwei zum Saisonabschluss zu behalten. „Ich denke, das war vielleicht der Fehler. Wir hatten den Punkt gegen den vermeintlich schwachen Gegner Stammheim III schon im Kopf, bevor der erste Ball gespielt wurde“, resümierte Spielertrainer Alexander Betz. Gegen den Tabellenletzten lief der TVH zunächst gewohnt mit der Starting-​Five um Heinrich und Braun im Angriff sowie der Abwehrreihe Schmid, Patrick Betz und Alexander Ilg auf. Von Beginn an ließ die Konzentration in der Abwehr und Zuspiel auf Seiten der Leintäler sehr zu wünschen übrig. Die erfahrenen Gegner witterten ihre Chance und punkteten immer zur richtigen Zeit. So gingen die Sätze eins, drei und vier zwar knapp, aber verdient mitundan den Underdog. Lediglich im zweiten Durchgang zeigte der Favorit halbwegs Normalform und konnte zwischenzeitlich durch dasausgleichen. „So ein Gurkenspiel habe ich selten von uns gesehen. Dafür gibt’s einfach keine Entschuldigung.“, ärgerte sich Alexander Betz.Mit dem Druck, nun im letzten Spiel der Saison mindestens einen Punkt holen zu müssen gingen die Ostälbler in das zweite Match. Gegen die starke Reserve des Stammheimer Bundesligisten musste eine gewaltige Leistungssteigerung her. Der Leistungsdruck verhalf dem TVH wohl zu einer dann starken Leistung. Lediglich die Stammheimer Angaben machten dem TVH im ersten Durchgang noch zu schaffen. Doch der-Erfolg ließ den Knoten bei den Leintälern platzen. Im zweiten Durchgang folgte ein deutlicher-Erfolg und damit war das Ziel erreicht: Die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen in die. Bundesliga. Heuchlingen wollte nun aber den Sieg. Mit einem weiteren klarenunterstrichen die Leintäler ihre Saisonleistung und gehen mit einem-Sieg in Richtung Aufstiegsrelegation.