Sanierungsstau bei Kindergärten überfordert Stadt finanziell

„Wir stehen vor größeren Herausforderungen als vor nicht richtig schließenden Fenstern“, stellte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs– und des Sozialausschusses gestern der Beratung voran. Man müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch entsprechende Betreuungsplätze ermöglichen und darüber hinaus in die frühkindliche Förderung investieren.

Deshalb appellierte Bläse an das Gremium, die Prioritäten in der Diskussion richtig zu setzen und den Sanierungsstau im Bereich der Kindergärten nicht zum Streitthema werden zu lassen. Lässt die Stadt die Kinder nicht buchstäblich im Regen stehen, wenn ein Dach undicht ist. Bläse machte aber auch deutlich, dass die Stadt angesichts des Sanierungsstaus finanziell überfordert sei und sich ein entsprechendes Förderprogramm wünscht. Seitens des Gemeinderats war zu hören, dass die Pädagogik in Kindertagesstätten wichtiger sei als die Bausubstanz. Was sonst noch dazu gesagte wurde, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.