Die Schlosshexen haben den Untergröninger Rathausschlüssel

Fotos: esc

Mit einem Strick gefesselt führten die Schlosshexen, angeführt von der Bierappel, Bürgermeister Kiemel aus dem Rathaus. Dabei schauten ihnen nicht nur der gesamte Hofstaat der Fasnachtszunft Untergröningen zu. Mindestens halb Untergröningen wollte miterleben, wie die Obrigkeit ihr Fett ab und die Macht abgenommen bekam. Zorro Kiemel sagte zu senerVerteidigung, dass die Untergröninger zu wenig Eifer beim Häuslebauen und beim Kinder kriegen zeigten.

Strahlen präsentierten die Hexen den großen Rathausschlüssel. Und weil Bürgermeister, Gemeinderäte und Verwaltung nicht ungeschoren davonkommen in Untergröningen, durften sie sich als Fußballer beweisen. Das erklärte zuvor die Bierappel so: „Ond mr wois ja, jeder der nex ko, fangt des Fuaßballspiela o. Dann hab mr dengt, dass dia do denna des vielleicht ja au dent kenna.“ Oberschiedsrichter war sie selber, weil sie ja alles sieht.