Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Für Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Stadtverwaltung

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Dass Männer und Frauen gleiche Rechte und damit verbunden auch gleiche Chancen im Berufsleben haben müssen, ist längst gesetzlich verankert. Doch Elke Heer, städtische Beauftragte für Chancengleichheit, findet auch heute noch Bereiche, wo in dieser Hinsicht Theorie und Praxis nicht übereinstimmen.

50

9

Dies bedauerte sie in ihrem Bericht während der gemeinsamen Sitzung des Gmünder Verwaltungs– und des Sozialausschusses. Sie lieferte dazu Zahlen und Fakten bezüglich des städtischen Personals. Obwohl die Frauen bei der Stadtverwaltung rundProzent der Bediensteten stellen und seit vielen Jahren auch mit sehr guten Qualififaktionen aufwarten können, seien Führungspositionen weitgehend mit Männern besetzt. Was Elke Heer sonst noch berichtet und wie sich die Mitglieder des Gremiums sowie die Stadtspitze dazu äußerten, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung!