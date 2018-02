Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Gmünder Schwanendrama: Gustav und Sieglinde sind jetzt wieder in sorgsamen Händen

Galerie (1 Bild)

Foto: privat

Die netteste Nachricht kam am Donnerstag aus Plüderhausen. Das dorthin entflohene oder auch abgetriebene Gmünder Schwanenpaar Gustav und Sieglinde ist wieder in festen und sorgsamen Händen und wartet auf baldige Heimkehr in den Remspark.

Thomas Hurlebaus und Lydia Seitz haben gestern das Schwanenpaar trickreich in ihre Obhut nehmen können. Hurlebaus ist ein Tierkenner. Er besitztHühner und einen Gockel. Das akute Problem in Plüderhausen: Ein wildernder Fuchs geht um. In Sorge um das Schwanenpaar entschied sich der Tierschützer, Gustav und Sieglinde zu sich zu nehmen und den Gmünder Schwanenbetreuer Hans Stollenmaier zu verständigen.